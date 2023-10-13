"Хезболла" заявила, що "повністю готова" воювати проти Ізраїлю

Ліванський бойовий рух "Хезболла", який підтримується Іраном, заявляє, що готовий приєднатися до ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

У "Хезболлі" кажуть, що "повністю готові" воювати проти Ізраїлю.

Про це пише The Times of Israel.

Так, заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем заявив, що "коли настане відповідний час", "Хезболла" приєднається до ХАМАСу.

"Ми повністю готові, і коли прийде час для дій, ми це зробимо", - сказав Кассем на пропалестинському мітингу в південному передмісті Бейрута.

Хто такі бойовики "Хезболла"

"Хезболла" є радикальною шиїтською партією, яка базується в Лівані. Вона виступає за створення в Лівані ісламської держави на кшталт Ірану і для цього іноді вдається до організації терактів, за що була визнана терористичною організацією у низці країн, зокрема США, Ізраїлі, деяких країнах Європи, а також Лізі арабських держав.

Говорити про чисельність "Хезболли" складно, проте, за різними оцінками, вона становить від 7 до 30 тисяч осіб. "Хезболла" має 14 своїх представників у парламенті Лівану і майже повністю контролює південну частину території Лівану.

Участь "Хезболли" у війні проти Ізраїлю

Президент Ірану Ібрагім Раїсі закликав "мусульманські та арабські країни" "координувати зусилля", щоб "припинити злочини" Ізраїлю.

Однак від 7 жовтня участь “Хезболли” у бойових діях обмежувалася бомбардуванням ізраїльських позицій на півночі Ізраїлю з території південного Лівану.

13 жовтня стало відомо, що лідер воєнізованої організації "Хезболла" обговорив з міністром закордонних справ Ірану, який перебуває з візитом у Лівані, "позиції, які слід прийняти" на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС.

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