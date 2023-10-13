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"Попереду холод": голова МЗС Угорщини поїхав до Москви говорити про газ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Попереду холод": голова МЗС Угорщини поїхав до Москви говорити про газ

Петер Сіярто / Фото з фейсбуку

Вочевидь, угорці дуже бояться замерзнути цієї зими.

Так, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до столиці Росії. У Москві він має зустрітися із віцепрем'єром РФ з питань енергетики Олександром Новаком.

Про це Сійярто повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Прибуття до Москви. Наближаються холоди, енергетична безпека знову в центрі уваги", – зауважив він.

Раніше Сійярто зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. Вони поговорили про двосторонню співпрацю та агресію РФ в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
269
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