"Попереду холод": голова МЗС Угорщини поїхав до Москви говорити про газ

Вочевидь, угорці дуже бояться замерзнути цієї зими.

Так, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до столиці Росії. У Москві він має зустрітися із віцепрем'єром РФ з питань енергетики Олександром Новаком.

Про це Сійярто повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Прибуття до Москви. Наближаються холоди, енергетична безпека знову в центрі уваги", – зауважив він.

Раніше Сійярто зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим на полях сесії Генеральної асамблеї ООН. Вони поговорили про двосторонню співпрацю та агресію РФ в Україні.

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