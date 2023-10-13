Опалювальний сезон: коли температура впаде так, аби увімкнули тепло

Увімкнути опалення у квартирах мали б уже наступного тижня, адже прогнозуються відповідні погодні умови.

Для початку опалювального сезону у будинках необхідно, аби середньодобова температура повітря становила +8 градусів. Саме така температура прогнозується наступного тижня на більшій частині України.

Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляє "РБК-Україна".

Так, згідно з прогнозом погоди, у Києві температура повітря знизиться до +8 градусів 17 жовтня.

Водночас у західних областях України середньодобова температура +8 градусів очікується 16 жовтня. А от у південних регіонах поки що може бути тепліше.

"З 17-18 числа і до 25 жовтня середньодобова температура буде нижче 8 градусів за тими розрахунками, які є на сьогодні", – повідомила Голеня.

До слова, синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україні випаде перший сніг.

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