"Хезболла" готова приєднатися до ХАМАС у війні з Ізраїлем: коли це може статися

Ліванське радикальне угрупування шиїтів "Хезболла" готове підтримати ХАМАС у війні проти Ізраїлю, коли прийде час. Таку заяву зробив заступник керівника організації Наім Кассем на пропалестинському мітингу в південних передмістях Бейрута.

Про це повідомляє BBC News.

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Відомо, що у зв'язку з напруженою ситуацією на ізраїльсько-ліванському кордоні міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян зустрівся з лідером "Хезболли" Хасаном Насраллою. Йшлося про "воєнні злочини проти палестинців у Газі, які тривають". На перемовинах заявили, що вони неминуче "викличуть колективну відповідь з боку опору".

Багато хто побоюється, зазначають у службі, що війна Ізраїлю з ХАМАС набуде інших масштабів, якщо до неї приєднаються бойовики "Хезболли".

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловив думку про те, що конфлікт в Ізраїлі навряд чи затягнеться надовго і не переросте у глобальну війну із залученням третіх сил. Якби Іран та підтримувана ним "Хезболла" мали б втрутитися у війну, то вже б зробили це.

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