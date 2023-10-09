Що відомо про ХАМАС і Хезболлу: чому вони воюють проти Ізраїлю

ХАМАС та Хезболла не визнають держави Ізраїль та мають за мету її знищення.

Палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, вже протягом багатьох років не визнаючи право цієї держави на існування та з метою її знищення. Зараз існує загроза відкриття в Ізраїлі і північного фронту: з території Лівану може напасти шиїтська парамілітарна організація Хезболла.

Що відомо про рухи ХАМАС і Хезболла – читайте на ТСН.ua.

Хто такі ХАМАС

ХАМАС – абревіатура назви арабською мовою "Харакат аль-мукавама аль-ісламійя", що в перекладі означає "Ісламський рух опору". Це водночас і палестинський ісламістський рух, і політична партія, і терористична організація. Вони утворилися невдовзі після першого повстання палестинських арабів 1987-1991 років проти "ізраїльської окупації" територій, взятих під контроль за підсумками "Шестиденної війни" 1967 року.

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Засновниками руху ХАМАС стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман" – однієї з найбільших ісламських організацій, яка базувалася в Єгипті.

Чому ХАМАС воює проти Ізраїлю

Після перемоги на виборах 2006 року рух ХАМАС утримує владу у смузі Гази. Рух не визнає права Ізраїлю на існування і мета ХАМАСу – знищення цієї держави. Ще одна ціль – створення власної ісламської держави на території колишньої підмандатної Палестини до утворення Ізраїлю 1948 року.

"Будь-якого єврея можна вважати військовим поселенцем, і наш обов'язок – вбити його. Визволення всієї Палестини від моря до Йордану – наша стратегічна мета, і немає мети святішої і важливішої", – заявив 1987 року засновник ХАМАСу шейх Ахмед Ясін.

Палестинські бойовики ХАМАС / Фото: Getty Images

За межами Палестини ХАМАС відомий перш за все через діяльність свого бойового крила. Протягом свого існування рух влаштував сотні терактів у Ізраїлі – здебільшого підривів терористів-смертників – у людних місцях, а також ракетних і мінометних обстрілів.

ХАМАС визнаний терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США, Великій Британії, країнаї Євросоюзу та в Японії. Цей рух також заборонений у Йорданії та Єгипті. Австралія терористичним визнає тільки військове крило ХАМАСу.

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Ізраїль вважає ХАМАС проксі-армією Ірану. Ця країна, а також Росія та Сирія підтримують членів ХАМАСУ, зокрема, передаючи їм озброєння та навчаючи їх військовому ремеслу.

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Зауважимо, що Ізраїль 2005 року вивів свої сили із Сектору Гази, щоб дати можливість палестинцям сформувати власний дієздатний уряд. Улютому 2006 року на палестинських територіях відбулися вибори, на яких перемогло політичне крило ХАМАСу. Однак партія не змогла дійти згоди з менш радикальним палестинским рухом ФАТХ, і в результаті короткої громадянської війни в Палестині ХАМАС втратив усі свої позиції на Західному березі Йордану. Відповідно владу там перебрав на себе ФАТХ.

Тоді ХАМАС силою захопив владу у Секторі Газа з метою створити там ісламську державу. Таким чином Палестина розкололася на дві частини, які ворогують між собою.

Що відомо про Хезболлу

Хезболла (в перекладі з арабської – партія Бога або партія Аллаха) – це ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія водночас. Після виборів 2005 року 14 представників партії увійшли до парламенту Лівану. Також Хезболла майже повністю контролює південну частину території Лівану.

Хезболла сформувалася 1982 року з головними цілями – експорт Ісламської революції в Ірані та боротьба із ізраїльськими силами, які вторглися до Лівану під час громадянської війни там 1975-1990 років.

Хезболла / Фото: Getty Images

Чому Хезболла виступає проти Ізраїлю

Зараз Хезболла має за мету встановити тотальну владу в Лівані та протидіяти Ізраїлю. Політичне крило Хезболли, як і ХАМАС, закликає до знищення Ізраїлю та вважає Палестину окупованою мусульманською територією. Представники Хезболли відкрито стверджують, що Ізраїль не має права на існування.

Хезболла періодично влаштовує атаки на ізраїльські прикордонні території з ліванських теренів. Вона накопичила величезний арсенал ракет, снарядів та іншої зброї. У цьому допомогли Іран та Сирія.

Зауважимо, що після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Хезболла влаштувала по цій країні мінометний та ракетний обстріл із території Лівану. Тож ізраїльське Міноборони почало готувати евакуацію мешканців населених пунктів поблизу кордону з Ліваном.

Ракетний обстріл Ізраїлю з території Гази / Фото: Getty Images

Хезболла визнана терористичною організацією в Ізраїлі, США, Канаді та Бахрейні. Водночас ЄС, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню організацію безпеки Хезболли. Ліга арабських держав 2016 року теж визнала Хезболлу терористичною організацією.

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