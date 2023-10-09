Для чого Росії потрібен ХАМАС: відповідь експерта

У Росії є важелі впливу та інструменти для взаємодії з такими організаціями як ХАМАС.

РФ підтримує довгострокові відносини із ХАМАСОМ, оскільки їй вигідно збирати навколо себе "союзників", які порушують світовий порядок.

Таку заяву сьогодні, 8 жовтня, в ефірі телеканалу FREEДОМ зробив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Він каже, що Росія чимало вклала в підтримання відносин із ХАМАСом та усіма палестинськими організаціями.

"Але з якогось моменту вони стагнували. Тобто, щось для ФАТХа, для західного берега — це окремі в російській політиці окремі ресурси, які виділялися, і щось для ХАМАСу окремо. У Криму за радянських часів діяла база, де готувалися палестинські бойовики для війни з Ізраїлем. Частина цих бойовиків — ХАМАС", - розповідає експерт.

За його словами, кожна зустріч із РФ - це додаткова трибуна.

"Вони приїжджали з Катару, вони приїжджали з Єгипту, де вони у свій час базувалися, і була така запасна штаб-квартира”, — розповів він.

Данилов додає, що у Росії є важелі впливу та інструменти для взаємодії з такими організаціями як ХАМАС і “Хезболла”.

“Вплив Росії може бути меншим, ніж в Ірану, але він є. І російські спецслужби, і російські сходознавці дуже щільно співпрацювали та працювали з цими організаціями. Я думаю, що російська сторона знала про план атаки, наприклад, на Ізраїль зараз. Попри те, що в Ізраїлі зараз прем’єр-міністр, який має дуже близькі особисті стосунки з Путіним, російська сторона не попередила Нетаньяху та його уряд про те, що готується такий напад на Ізраїль”, — висловив думку експерт.

Напад ХАМАС на Ізраїль: що відомо

На фестивалі Nature Party в Ізраїлі на кордоні з Сектором Гази у день нападу бойовиків ХАМАС загинули щонайменше 260 людей.

Представництво Ірану при ООН заперечує, що Тегеран брав участь у плануванні нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС двічі обстріляли аеропорт у місті Ашкелон.

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