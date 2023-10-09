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У Секторі Гази могли загинути українці – МЗС

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Секторі Гази могли загинути українці – МЗС

Прапор Палестини / Фото: Associated Press

У МЗС України розповіли про роботу оперативного штабу в Ізраїлі.

Міністерство закордонних справ України отримало інформацію, що поблизу Сектора Гази могли загинути двоє українців.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.  

"Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо", - йдеться у повідомленні.

Як розповів речник МЗС, українські дипломати провели успішну рятувальну операцію – вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. 

"Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу", - розповів Ніколенко. 

Також вдалося розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. 

Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. В Ізраїлі фіксується масове скасування авіарейсів. 

"Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни. Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв‘язок із українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", - додав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 8 жовтня МЗС повідомило, що в Ізраїлі загинули дві українки.

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