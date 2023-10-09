В Секторе Газы могли погибнуть украинцы – МИД

В МИДе Украины рассказали о работе оперативного штаба в Израиле.

Министерство иностранных дел Украины получило информацию, что вблизи Сектора Газы могли погибнуть два украинца.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

"В то же время появилась информация о возможной гибели других двух украинцев вблизи Сектора Газы. Проверяем", — говорится в сообщении.

Как рассказал спикер МИД, украинские дипломаты провели успешную спасательную операцию – вывезли из города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков.

"В настоящее время он находится в безопасном месте на попечении посольства. Ему оказана медицинская и психологическая помощь", — рассказал Николенко.

Также удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. В Израиле фиксируется массовая отмена авиарейсов.

"Ищем решение для помощи нашим людям уехать из страны. Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской громадой. Прорабатываем потенциальные эвакуационные маршруты", — добавил Олег Николенко.

Напомним, 8 октября МИД сообщил, что в Израиле погибли две украинки.

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