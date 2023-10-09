Сеть аптек "Подорожник" и "Боевые пингвины" – сила в национальной солидарности

"Боевые пингвины" — такое символическое название получили бывшие полярники, изучавшие Антарктиду в рамках научных экспедиций до станции "Академик Вернадский". Сегодня эти отважные люди, почувствовавшие строгость полярных ветров и айсбергов, стоят на защите Украины, служа в Вооруженных Силах. Их опыт выживания в экстремальных условиях и преданность Родине делают их настоящими героями нашего времени.

"Боевые пингвины" – это не только преданные воины, но и герои нашей нации. Полярные станции всегда являлись источником важных научных исследований и открытий. Но сегодня многие полярники героически одолевают новые вызовы, защищая украинскую землю и свободу каждого ее жителя.

В этот важный момент "Боевым пингвинам" нужна наша поддержка. И сеть аптек "Подорожник" стала одним из надежных их союзников.

"На фронте и в мирное время – мы всегда и всюду заботимся о каждом гражданине Украины, — говорит СЕО сети аптек «Подорожник» Тарас Коляда. – Вера в победу нашей страны и поддержка военных приближает наше общее лучшее будущее и саму Победу".

Начав тесное сотрудничество с учеными в проекте "Первая полярная аптека "Подорожник"", фармритейлер продолжает оказывать помощь не только для станции "Академик Вернадский". Компания помогает также и бывшим ученым, которые находятся сейчас в рядах ВСУ. Так, недавно сеть аптек "Подорожник" передала сумму 100 тысяч гривен на закупку двух приборов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти приборы уже на фронте, защищают наших военных от вражеских дронов.

"Спасибо сети аптек "Подорожник" и лично Тарасу Коляде и Ольге Гречко за помощь в приобретении двух средств радиоэлектронной борьбы, - говорят бойцы . — Эти штуки эффективно помогают нам глушить вражеские дроны. Вместе победим! Слава Украине! Героям слава!"

Сегодня важно помнить, что нация строится на ее героях, патриотах и учёных. Сотрудничество сети аптек "Подорожник" и "Боевых пингвинов" доказывает, что вместе мы сильнее и готовы и способны защищать Украину всегда и во всех сферах жизни.