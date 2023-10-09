Мережа аптек "Подорожник" і "Бойові пінгвіни" – сила у національній солідарності

"Бойові пінгвіни" - таку символічну назву отримали колишні полярники, ті, хто колись вивчав Антарктиду в рамках наукових експедицій до станції "Академік Вернадський". Сьогодні ці відважні люди, що відчули суворість полярних вітрів і айсбергів, стоять на захисті України, служачи у Збройних Силах. Їхній досвід виживання в екстремальних умовах та відданість Батьківщині роблять їх справжніми героями нашого часу.

"Бойові пінгвіни" – це не лише віддані воїни, а й герої нашої нації. Полярні станції завжди були джерелом важливих наукових досліджень та відкриттів. Але сьогодні багато полярників героїчно долають нові виклики, боронячи українську землю та свободу кожного її мешканця.

У цей важливий момент “Бойовим пінгвінам” потрібна наша підтримка. І мережа аптек "Подорожник" стала одним з надійних їх союзників.

"На фронті та в мирний час – ми завжди і всюди піклуємося про кожного громадянина України, - говорить СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда. – Віра в перемогу нашої країни та підтримка військових наближає наше спільне краще майбутнє і саму Перемогу".

Розпочавши тісну співпрацю з науковцями у проєкті "Перша полярна аптека "Подорожник"”, фармрітейлер продовжує надавати допомогу не тільки для станції “Академік Вернадський”. Компанія допомагає також і колишнім науковцям, які перебувають зараз у лавах ЗСУ. Так, нещодавно мережа аптек "Подорожник" передала суму 100 тисяч гривень на закупівлю двох приладів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ці прилади вже на фронті, захищають наших військових від ворожих дронів.

"Дякуємо мережі аптек "Подорожник" і особисто Тарасу Коляді та Ользі Гречко за допомогу у придбанні двох засобів радіоелектронної боротьби, - говорять бійці. – Ці штуки ефективно допомагають нам глушити ворожі дрони. Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава!"

Сьогодні важливо пам'ятати, що нація будується на її героях, патріотах і вчених. Співпраця мережі аптек "Подорожник" і "Бойових пінгвінів" доводить, що разом ми - сильніші і готові та здатні захищати Україну завжди та в усіх сферах життя.