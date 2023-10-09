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Розвідка Британії назвала ключовий елемент ударів РФ по Україні

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Розвідка Британії назвала ключовий елемент ударів РФ по Україні

Дрон-камікадзе "Shahed" / Фото: Associated Press

Іран продовжує допомагати Росії у війні, розв’язаної проти України.

Партнерство Росії з Іраном зміцнилося та прискорилося через вторгнення РФ до України. Іранська допомога Росії у війні  включала сотні безпілотних літальних апаратів та артилерійські боєприпаси. Іранські дрони-камікадзе були ключовим елементом російської кампанії з завдання дальніх ударів по Україні.  

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, міжнародна ізоляція змусила Росію перенаправити свої зовнішньополітичні зусилля у бік раніше менш бажаного партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку.

За даними розвідки Британії, ця угода розширена і тепер включає збирання та виробництво іранських БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії.

"Російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також активізувалися. Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС", - йдеться у повідомленні.

Іран нещодавно заявив, що Росія інвестувала в Іран $2,76 млрд протягом 2022-2023 роках. 

"Економічні зв'язки, швидше за все, поглиблюватимуться, оскільки Росія прагне пом'якшити наслідки санкцій", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Іран відреагував на заяви про допомогу бойовикам ХАМАС у нападі на Ізраїль.

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Дата публікації
Перегляди
2384
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