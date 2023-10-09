Іран допоміг ХАМАСу підготувати атаку на Ізраїль - WSJ

Остаточне "добро" на початок нападу було дано минулого понеділка в Бейруті.

Іран протягом кількох тижнів допомагав бойовикам терористичного угруповання ХАМАС готувати атаку на Ізраїль.

Також читайте США готуються евакуювати своїх громадян з Ізраїлю — ЗМІ

Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на слова високопоставлених членів ХАМАС та Хезболли.

"Офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряні, наземні та морські вторгнення — найзначніший прорив кордонів Ізраїлю з часів війни Судного дня 1973 року", — йдеться в повідомленні.

Деталі атаки були узгоджені з бойовиками під час декількох зустрічей у Бейруті, в яких брали участь представники КВІР та чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, серед яких ХАМАС, який утримує владу в Газі, і Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що його країна підтримує “право палестинців на самооборону”, і звинуватив Ізраїль у створенні загрози для безпеки регіону.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Ізраїлю через напад на країну палестинського ісламського руху ХАМАС.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.