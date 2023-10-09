США готуються евакуювати своїх громадян з Ізраїлю — ЗМІ

Поки нічого не було вирішено й жодних наказів не віддано.

Сполучені Штати почали підготовку до можливої евакуації свої громадян з території Ізраїлю.

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Про це інформує NBC News із посиланням на власні джерела.

“США розробляють плани можливої небойової евакуації, аби допомогти американцям вибратися з Ізраїлю. Поки нічого не було вирішено й жодних наказів не віддано, але посадовці розглядають варіанти, один з яких передбачає розміщення американців на судні ВМС, яке доставить їх до безпеки”, - стверджує NBC.

В свою чергу CNN, з посиланням на слова міністра зі стратегічних питань Ізраїлю Рона Дермера, повідомляє, що серед багатьох заручників, захоплених упродовж доби ХАМАСом, є й громадяни США.

У Державному департаменті Сполучених Штатів поки дану інформацію не підтверджують.

"У нас є інформація про кількох убитих американців. Ми понаднормово працюємо, аби перевірити її. Є також інформація про зниклих американців і над перевіркою цього ми теж працюємо", - заявив секретар Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США направляють свою авіаносну групу кораблів до східної частини Середземного моря через напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Ізраїлю через напад на країну палестинського ісламського руху ХАМАС.

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