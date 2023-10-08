Атомний авіаносець США відправився до берегів Ізраїлю

Авіаносець USS Gerald R. Ford очолить ударну групу ВМС США, його супроводжуватимуть міноносці з керованими ракетами та ракетні крейсери.

США направляють свою авіаносну групу кораблів до східної частини Середземного моря через напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це у неділю, 8 жовтня, повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

За словами очільника Пентагону, атомний авіаносець USS Gerald R. Ford на чолі ударної групи ВМС США прямує до східної частини Середземного моря, оскільки Ізраїль готується до широкомасштабної кампанії проти ХАМАС у секторі Гази.

Авіаносець, який раніше перебував біля берегів Італії, супроводжуватимуть міноносці з керованими ракетами та ракетні крейсери.

США також вживають заходів для посилення присутності винищувачів у регіоні, включаючи ескадрильї F-35, F-15, F-16 і A-10.

Присутність ударної групи ВМС США призначена для стримування "Хезболли" в Лівані та інших бойових угруповань, які виступають проти Ізраїлю.

Президент США Джо Байден у суботу, 7 жовтня, застеріг “будь-яку сторону, ворожу до Ізраїлю” від використання моменту нападу ХАМАС “для отримання вигоди”.

ХАМАС і “Хезболла” визнані терористичними організаціями у Сполучених Штатах, Євросоюзі та Ізраїлі.

Ізраїль звинувачує свого заклятого ворога Іран у підтримці ХАМАС.

Офіційний представник адміністрації президента США заявив, що поки неясно, чи грав Іран пряму роль у нападах на Ізраїль цими вихідними, але немає сумнівів, що Іран фінансує, екіпірує та озброює ХАМАС.

Нагадаємо, у неділю, 8 жовтня, президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що його країна підтримує “право палестинців на самооборону”, і звинуватив Ізраїль у створенні загрози для безпеки регіону.

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