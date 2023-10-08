Байден віддав розпорядження надати додаткову допомогу Ізраїлю — Блінкен

Держсекретар США заявив, що Ізраїль матиме все можливе для відбиття атаки ХАМАСу.
Президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Ізраїлю через напад на країну палестинського ісламського руху ХАМАС 7 жовтня.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає The Guardian.
Блінкен заявив 8 жовтня, що адміністрація Байдена готується надіслати Ізраїлю додаткову військову допомогу, "щоб переконатися, що країна має все необхідне для відбиття атаки ХАМАСу з Гази".
Блінкен також сказав, що про додаткову допомогу Ізраїлю, ймовірно, буде оголошено до кінця дня 8 жовтня.
За його словами, вторгнення ХАМАСу 7 жовтня вранці, стало "найгіршим нападом на Ізраїль від 1973 року, війни Судного дня, що відбулася майже 50 років тому". Він назвав цей напад "масовою терористичною атакою, яка вбиває ізраїльських цивільних у їхніх містах, у їхніх будинках… буквально перетягує людей через кордон із Газою".
"Світ має бути обурений тим, що він бачив", - додав Блінкен.
Нагадаємо, раніше президент США заявив, що країна підтримає Ізраїль і подбає про допомогу.
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