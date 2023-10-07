“США підтримують Ізраїль”: Байден виступив з екстреною промовою після атаки ХАМАС

Президент США заявив, що жахливі картини тисяч ракет, що націлюються на ізраїльські міста, побачив цілий світ.

У суботу, 7 жовтня, президент США Джо Байден виступив із коментарем з приводу атаки палестинського угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю із Сектора Гази.

У своїй емоційній промові американський лідер запевнив, що США підтримують Ізраїль і подбають про допомогу цій країні.

“Сьогодні народ Ізраїлю зазнав нападу, організованого терористичною організацією ХАМАС. У цей трагічний момент я хочу сказати їм, усьому світу та терористам у всьому світі, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль. Ми ніколи не залишаємося осторонь. Ми подбаємо про те, щоб вони отримували допомогу, якої потребують їхні громадяни, і вони могли продовжувати захищати себе”, - наголосив Байден.

Президент США заявив, що жахливі картини тисяч ракет, що націлюються на ізраїльські міста, побачив цілий світ.

“Я прокинувся сьогодні вранці і почав дзвінки через масовані терористичні атаки проти Ізраїлю, які вбивали не лише ізраїльських солдатів, а й ізраїльських цивільних на вулицях, у своїх домівках, були невинні вбиті, поранені, цілі родини взяті в заручники ХАМАСом. І це через кілька днів після того, як Ізраїль відзначив найсвятіші дні в єврейському календарі”, - зазначив він.

Байден повідомив, що у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху сказав йому, що США підтримують народ Ізраїлю перед лицем цих терористичних нападів.

“Ізраїль має право захищати себе та свій народ, крапка. Немає ніколи виправдання терактів. Підтримка моєю Адміністрацією Ізраїлю є твердою й непохитною”, - резюмував Джо Байден, додавши, що здійснив багато переговорів та взаємодій, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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