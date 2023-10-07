"Будемо разом до звільнення Єрусалиму": в Ірані привітали бойовиків ХАМАС із нападом на Ізраїль

Державне телебачення Ірану транслювало кадри, на яких члени парламенту встають зі своїх місць, скандуючи "Смерть Ізраїлю".

Радник верховного лідера Ірану генерал Ях'я Рахім Сафаві привітав палестинських бойовиків у суботу, 7 жовтня, з тим, що вони розпочали найбільшу атаку на Ізраїль за останні роки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на напівофіційний новинний сайт ISNA.

"Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо з палестинськими бійцями до звільнення Палестини та Єрусалиму", - цитують його слова ЗМІ.

Сафаві є головним радником верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та старшим генералом Корпусу вартових Ісламської революції.

Державне телебачення Ірану цього ж дня також транслювало кадри, на яких члени парламенту встають зі своїх місць, скандуючи "Смерть Ізраїлю" та "Палестина перемогла, Ізраїль буде знищений".

Як повідомляє видання The Times of Israel, Речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані також привітав терористичний напад палестинців на Ізраїль.

"Сьогоднішня операція відкрила нову сторінку на ниві спротиву та збройних дій проти окупантів", – заявив він, називаючи окупантами ізраїльтян.

Він також наголосив на "блискучих перемогах" під час операції ХАМАС, яку назвав яскравою подією "в історії боротьби палестинського народу проти сіоністів".

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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