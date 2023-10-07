"Тоттенгем" у меншості здобув перемогу та захопив лідерство в АПЛ

"Тоттенгем" на виїзді обіграв "Лутон" в матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 0:1 .

Наприкінці першого тайму лондонці залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Ів Біссума.

Попри те, що весь другий тайм команді довелося грати удесятьох, підопічні Ангелоса Постекоглу зуміли вирвати перемогу. На 52-й хвилині вирішальний гол забив Мікі ван де Вен після передачі Джеймса Меддісона.

Завдяки цій перемозі "Тоттенгем" (20 очок) вийшов на перше місце в АПЛ. "Лутон" з 4 балами залишився на 17-й позиції.

Щоправда, за підсумками туру "Манчестер Сіті" (18 балів) може повернути собі лідерство, якщо 8 жовтня обіграє "Арсенал" (17 пунктів).

У наступному турі, після міжнародної паузи, "шпори" 23 жовтня приймуть "Фулгем", а новачок елітного дивізіону чемпіонату Англії 21 жовтня на виїзді зіграє проти "Ноттінгема".

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