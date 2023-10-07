Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

"Каноніри" та "городяни" позмагаються за лідерство в чемпіонаті Англії.

У неділю, 8 жовтня, "Арсенал" українця Олександра Зінченка зіграє з "Манчестер Сіті" в центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після сьомого туру "Манчестер Сіті" з 18 очками лідирує в АПЛ. У попередньому турі чинний чемпіон Англії зазнав першої поразки в сезоні, на виїзді сенсаційно програвши "Вулвергемптону" (1:2).

"Арсенал" (17 балів) посідає третю позицію в турнірній таблиці АПЛ, поступаючись за додатковими показниками "Тоттенгему". Минулого туру "каноніри" в гостях розбили "Борнмут" (4:0) українського захисника Іллі Забарного.

Де дивитися матч Арсенал – Манчестер Сіті

На території України поєдинок восьмого туру АПЛ між "Арсеналом" і "Манчестер Сіті" можна буде подивитися лише на OTT-платформі Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ трансляція матчу не запланована.

Прогнози букмекерів на матч Арсенал – Манчестер Сіті

Букмекери вважають незначним фаворитом майбутнього поєдинку "Манчестер Сіті". На перемогу команди Хосепа Гвардіоли приймаються ставки з коефіцієнтом 2,53. Нічия – 3,55. Виграш підопічних Мікеля Артети – 3,05.

Нагадаємо, посеред тижня обидва клуби зіграли матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Гармаші" на виїзді сенсаційно програли "Лансу" (1:2), а "городяни" здобули гостьову перемогу над "Лейпцигом" (3:1).

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