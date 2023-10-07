Допоміг курйозний автогол: "Дніпро-1" розібрався з аутсайдером УПЛ

"Дніпро-1" обіграв "Верес" у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" завершився з рахунком 2:0 .

Господарі поля вийшли вперед на 10-й хвилині зустрічі. Олександр Філіппов на лівому фланзі штрафного майданчика прибрав суперника та точно пробив у дальній кут.

На 31-й хвилині дніпряни подвоїли свою перевагу в рахунку. У цьому їм допоміг курйозний автогол Семена Вовченка – гравець "Вереса" зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Володимира Адамюка з правого флангу.

Для підопічних Юрія Максимова це третя поспіль перемога в УПЛ. Раніше дніпряни перемогли "Зорю" (1:0) і "Металіст 1925" (1:0). Наразі "Дніпро-1" з 15 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці.

"Верес" не зміг виграти жодний з чотирьох останніх матчів в УПЛ. Команда Сергія Лавриненка з 6 балами розташовується на передостанній, 15-й позиції.

В 11-му турі УПЛ, після міжнародної паузи, "Дніпро-1" зіграє проти "Динамо", а рівненський клуб прийме "Рух". Обидва матчі відбудуться 22 жовтня.

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