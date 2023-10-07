Помог курьезный автогол: "Днепр-1" разобрался с аутсайдером УПЛ

"Днепр-1" обыграл "Верес" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" завершился со счетом 2:0 .

Хозяева поля вышли вперед на 10 минуте встречи. Александр Филиппов на левом фланге штрафной площадки убрал соперника и точно пробил в дальний угол.

На 31-й минуте днепряне удвоили свое преимущество в счете. В этом им помог курьезный автогол Семена Вовченко – игрок "Вереса" срезал мяч в свои ворота после прострела Владимира Адамюка с правого фланга.

Для подопечных Юрия Максимова это третья подряд победа в УПЛ. Ранее днепряне победили "Зарю" (1:0) и "Металлист 1925" (1:0). На данный момент "Днепр-1" с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.

"Верес" не смог выиграть ни один из четырех последних матчей в УПЛ. Команда Сергея Лавриненко с 6 баллами располагается на предпоследней, 15-й позиции.

В 11-м туре УПЛ, после международной паузы, "Днепр-1" сыграет против "Динамо", а ровенский клуб примет "Рух". Оба матча состоятся 22 октября.

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