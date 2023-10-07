Палестинці бульдозером знищили кордон з Ізраїлем: як це було (відео)

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами і проникли на територію країни.

Терористи з сектору Гази прорвалися до Ізраїлю за допомогою звичайного бульдозера.

Відповідне відео з'явилося в Мережі.

На кадрах видно, як будьдозер без особливих перешкод знищує високе загородження, яке, найімовірніше, слугувало кордоном. Примітно, що усі учасники події не мають при собі жодної зброї, касок чи бронежилетів. Усі вони одягнені у цивільний одяг і фільмують події на телефони.

Палестинці бульдозером знищили кордон з Ізраїлем: відео

Загострення в Ізраїлі 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, бойовики сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС, схоже, увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Палестинське бойове угруповання ХАМАС взяло на себе відповідальність за напад, а його збройне крило заявило, що запустило 5 тисяч ракет за 20 хвилин.

Згодом армія Ізраїлю назвала ці події війною і оголосила призов резервістів. Нині в частині, куди проникли бойовики, відбуваються жорстокі вбивства.

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