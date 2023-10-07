20-річна Юлія Верба на рідкісному відео показала своїх маму і батька

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба й досі не може оговтатися після того, як коханий покликав її заміж.

Знаменитість вже розповіла всім своїм друзям і близьким. А от те, як про освідчення Верба повідомила батькам, вона зняла окреме відео, яким поділилася з шанувальниками.

На сторінці в Instagram Верба розмістила короткі ролики, де спочатку розповідає мамі, що стала нареченою. При чому, повідомила рідній людині Юлія в той же день, 1 жовтня. Разом з обранцем блогерка приїхала до мами додому, щоправда, вже пізно вночі.

Мама була приємно вражена і пораділа за щастя доньки. Наступного дня Верба поїхала до свого батька і також розповіла йому радісну новину.

Блогерка Юлія Верба поділилася рідкісним відео зі своїми батьками

Раніше в одному з інтерв'ю Юлія Верба розповідала, що її батьки розлучилися, коли їй було 17 років. Втім, у блогерки залишилися теплі стосунки і з мамою, і з батьком.

Зазначимо, що коли Верба повідомляла батькам, що коханий покликав її заміж, вона розсекретила його ім'я. Обранця знаменитості звуть Костянтин. Але обличчя свого майбутнього чоловіка Юлія поки приховує.

Нагадаємо, днями Юлія Верба повідомила, що її бойфренд, про стосунки з яким вона вперше розповіла у липні цього року, освідчився їй. Щаслива блогерка показала, як саме коханий кликав її заміж.

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