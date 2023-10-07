У Новій Каховці підірвали автівку "єдинороса"

У тимчасово окупованій Новій Каховці підірвали автомобіль, в якому перебував виконавчий секретар місцевого відділення "Єдиної Росії" Володимир Малов.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Інцидент трапився сьогодні, 7 жовтня, о 9:30. У тяжкому стані його доправили до лікарні. Обставини події встановлюються.

Хто такий Володимир Малов

Володимир Малов є виконавчим секретарем місцевого відділення "Єдиної Росії" в окупованій Новій Каховці. На нещодавніх фейкових "виборах" його обрали до "ради депутатів" Нової Каховки від тієї ж "Єдиної Росії".

Володимир Малов / Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, у Мелітополі підірвали колаборанта просто у нього вдома. Російські пропагандисти кажуть, що зрадник живий, але "трохи контужений".

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