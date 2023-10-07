В Новой Каховке подорвали автомобиль "единороса"

Во временно оккупированной Новой Каховке подорвали автомобиль, в котором находился исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Инцидент произошел сегодня, 7 октября, в 9.30. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Кто такой Владимир Малов

Владимир Малов — исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" в оккупированной Новой Каховке. На недавних фейковых "выборах" его избрали в "совет депутатов" Новой Каховки от той же "Единой России".

Владимир Малов / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, в Мелитополе подорвали коллаборанта прямо у него дома. Российские пропагандисты говорят, что предатель жив, но "немного контужен".

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