"Мы в состоянии войны, ХАМАС заплатит": премьер Израиля Нетаньяху обратился к гражданам

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал первое публичное заявление с начала крупной операции боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время обращения к гражданам Нетаньяху заявил, что "страна находится в состоянии войны, однако враг заплатит высокую цену за свои действия".

"Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Мы победим. Враг заплатит цену, которую он никогда раньше не знал", — сказал Нетаньяху.

Напомним:

Утром, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Они заявили, что приступают к масштабной операции против Израиля под названием "Потоп Аль-Аксы". Они также призывали всех палестинцев взять оружие. Армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в секторе Газа.

По данным экстренных служб, погибли, по меньшей мере, 22 израильтянина. Ранены более 300 человек.

По словам спикера Сил обороны Израиля Даниэля Хагари, боевики выпустили по территории Израиля более двух тысяч ракет. Террористы проникли в страну с суши, моря и воздуха.

Боевики ХАМАС заявили, что взяли в плен 35 граждан Израиля. По данным Al-Arabiya, в плену, по меньшей мере, пять израильских военных. Боевики на местах производят этнические чистки.

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