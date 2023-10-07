РФ продолжает атаковать гражданских: последствия вражеских ударов по Украине в сентябре (видео)

Враг не прекращает вражеские обстрелы.
В сентябре 2023 года страна-агрессор РФ продолжила очередной обстрел украинских территорий.
25 сентября
Россияне в ночь на 25 сентября атаковали Одесскую область ударными дронами и двумя типами ракет. В Одессе под удар оккупантов попала припортовая инфраструктура, также разрушения подверглись нежилой высотке и ряду других объектов.
Также россияне ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. Разрушены частные дома. Погибла женщина. Ее личность устанавливается.
26 сентября
Российская армия в ночь на 26 сентября атаковала Одесщину дронами-камикадзе. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два – попали в объект военной инфраструктуры.
В тот же день в Харьковской области в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, хозяйственное сооружение, произошел пожар.
Кроме того, россияне обстреляли Киселевку и Херсон. Есть пострадавшие.
27 сентября
Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины в ночь на 27 сентября, ранив двух мужчин и нанеся разрушения.
28 сентября
В четверг, 28 сентября, российские кафиры снова обстреляли Херсон из артиллерии.
29 сентября
Российские кафиры обстреляли центр Херсона утром 29 сентября, ранив двух коммунальщиков.
30 сентября
Ночь на 30 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.
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