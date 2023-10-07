РФ продолжает атаковать гражданских: последствия вражеских ударов по Украине в сентябре (видео)

В сентябре 2023 года страна-агрессор РФ продолжила очередной обстрел украинских территорий.

25 сентября

Россияне в ночь на 25 сентября атаковали Одесскую область ударными дронами и двумя типами ракет. В Одессе под удар оккупантов попала припортовая инфраструктура, также разрушения подверглись нежилой высотке и ряду других объектов.

Также россияне ударили из авиации по Бериславу Херсонской области. Разрушены частные дома. Погибла женщина. Ее личность устанавливается.

26 сентября

Российская армия в ночь на 26 сентября атаковала Одесщину дронами-камикадзе. Один дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны. Два – попали в объект военной инфраструктуры.

В тот же день в Харьковской области в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден дом, хозяйственное сооружение, произошел пожар.

Кроме того, россияне обстреляли Киселевку и Херсон. Есть пострадавшие.

27 сентября

Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины в ночь на 27 сентября, ранив двух мужчин и нанеся разрушения.

28 сентября

В четверг, 28 сентября, российские кафиры снова обстреляли Херсон из артиллерии.

29 сентября

Российские кафиры обстреляли центр Херсона утром 29 сентября, ранив двух коммунальщиков.

30 сентября

Ночь на 30 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине все ОК? Посмотрите это видео и СОХРАНИТЕСЬ!

Читайте также: