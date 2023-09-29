Оккупанты атаковали центр Херсона: ранены коммунальщики (фото)

В результате атаки повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона утром 29 сентября, ранив двух коммунальщиков.

Об этом сообщили начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко и областная прокуратура.

"Утром российские оккупационные войска обстреляли центр города Херсона. По предварительной информации, тяжело ранены два человека. Их госпитализировали", – говорится в заявлении Мрочко.

Он уточнил, что ранения получили работники коммунального предприятия "Парки Херсона", которые убирали территорию. Также был поврежден мусоровоз.

В то же время в прокуратуре уточнили, что Херсон был обстрелян около 8:30.

Фото с места обстрела Херсона 29 сентября/Фото: Херсонская областная прокуратура

Последствия обстрела Херсона

"По предварительным данным, двое работников коммунального предприятия получили тяжелые ранения, они госпитализированы. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура", — отметили в областной прокуратуре.

В настоящее время проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления россиян. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото с места обстрела Херсона 29 сентября/Фото: Херсонская областная прокуратура

Фото с места обстрела Херсона 29 сентября / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Фото с места обстрела Херсона 29 сентября / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар Николаеву утром 29 сентября, попав в объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

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