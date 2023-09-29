Подстанцию в Курской области атаковали дроны СБУ – СМИ (видео)

СБУ атаковала дронами электрическую подстанцию в Курской области России в ночь на 29 сентября и эта спецоперация была успешной.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источники в Службе безопасности.

После взрывов в Курской области в ночь на 29 сентября Минобороны РФ принялось утверждать о якобы уничтожении 11 беспилотников. Однако источники в украинской спецслужбе опровергли заявление россиян, предоставив видео атаки по подстанции.

"Именно к ней (подстанции – ред.), в частности, были подключены важные военные объекты врага. На видео видно, как дроны метко отработали по цели", – отметили источники в СБУ.

"Благодаря очередной спецоперации Службы безопасности оккупанты начинают понимать, что блэкаут – не просто иностранное слово, а реальность, которая уже стоит у них на пороге", – добавили собеседники издания.

Они также пообещали, что в случае дальнейших обстрелов объектов инфраструктуры Украины ответ на это будет "еще большим".

Дроны СБУ атаковали подстанцию в Курской области

Напомним, ранним утром 29 сентября российские пропагандистские медиа заявили, что "украинский беспилотник" сбросил две взрывчатки на подстанцию в Курской области. В результате было обесточивание.

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