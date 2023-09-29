Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підстанцію в Курській області атакували дрони СБУ – ЗМІ (відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
698
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підстанцію в Курській області атакували дрони СБУ – ЗМІ (відео)

Атака дронами по підстанції в Курській області / Скриншот

Ця підстанція живила військові об'єкти росіян.

СБУ атакувала дронами електричну підстанцію в Курській області Росії в ніч проти 29 вересня і ця спецоперація була успішною.

Про це повідомляє NV із посилання на джерела у Службі безпеки.

Після вибухів у Курській області в ніч проти 29 вересня Міноборони РФ узялося стверджувати про начебто знищення 11 безпілотників. Однак джерела в українській спецслужбі спростуали заяву росіян, надавши відео атаки по підстанції.

"Саме до неї (підстанції – ред.), зокрема, були підключені важливі військові об’єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі", – зазначили джерела в СБУ.

"Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут – не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі", – додали співрозмовники видання.

Вони також пообіцяли, що в разі подальших обстрілів об'єктів інфраструктури України відповідь на це буде "ще більшою".

Дрони СБУ атакували підстанцію в Курській області

Дрони СБУ атакували підстанцію в Курській області

Нагадаємо, рано-вранці 29 вересня російські пропагандистські медіа заявили, що "український безпілотник" скинув дві вибухівки на підстанцію в Курській області. Унаслідок цього було знеструмлення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
698
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація