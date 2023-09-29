Росіянам привиділася чергова атака "українських безпілотників" у Курській області

Губернатор Курської області Старовойт повідомив про нібито "роботу ППО" у Курському районі.

Рос"ЗМІ" стверджують, що "український безпілотник" скинув 2 вибухові пристрої на підстанцію в Курській області.

Унаслідок цього знеструмлено 5 населених пунктів і лікарню, заявив губернатор Роман Старовойт.

Незадовго до цього він повідомляв про "роботу ППО" в Курському районі.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, 25 вересня росіяни поскаржилися на "бавовну" у прикордонних Курській та Бєлгородській областях.

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