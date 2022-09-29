Привітання з Днем отоларинголога 2022: картинки українською, проза і вірші

29 вересня в Україні святкують День отоларинголога. В народі цих лікарів часто називають просто "ЛОР". Це абревіатура від слова "ларингооторинолог". ТСН.ua підібрав для вас привітання на день отоларинголога, картинки, вірші та прозу.

День отоларинголога в Україні: традиції та історія свята

Щорічно 29 вересня отоларингологи в Україні святкують своє професійне свято. Професія виникла багато століть тому. Ще в трактатах Староданьої Індії, Єгипту та Греції можна зустріти записи про захворювання вуха, горла та носа. Ця область медицини довгий час розвивалася.

День отоларинголога: привітання в прозі та віршах

ЛОР завжди необхідний,

ЛОР скрізь незамінний,

Вухо лікує, ніс і горло,

Позбавляючи вмить від болю.

Я Вас всіх поспішаю привітати,

Всім здоров’я побажати,

А ще зарплат величезних,

На Гаїті відпочивати!

***

Вітаємо з професійним святом, Днем отоларинголога! Бажаємо, щоб ваші пацієнти швидко одужували. Щоб вушка, горлечка і носики не чхали, не кашляли і добре чули! Нехай ваша робота приносить радість, спокій і задоволення. Ваші лікарські праці - безцінні! Достатку вам, здоров'я і гарного настрою!

***

День отоларинголога сьогодні.

Вас, доктора, сердечно вітаємо!

Любові, терпіння, щастя і здоров’я

Ми від душі вам щиро бажаєм!

***

Вітаю з Днем отоларинголога і хочу побажати відмінного слуху, дзвінкого і чистого голосу, свіжого і спокійного дихання. Нехай завжди вдається надавати допомогу своїм пацієнтам, нехай будь-яка справа життя завершується успіхом і удачею, нехай кожен день буде веселим і щасливим.

***

Ніс не дихає, біль у вусі,

В горлі сто голок,

Значить, терміново потрібен лікар

Отоларинголог.

***

Вітаю з Днем отоларинголога і побажаю ніколи не псувати своє здоров'я і допомагати поправляти його іншим. Нехай робота приносить радість і вдячність, нехай в житті буде щастя і успіх, нехай кожен день проходить плідно, нехай у важку хвилину підтримає близька людина. Благополуччя і успішного саморозвитку!

***

Вухо, горло, ніс перевірить,

Випише таблетки,

Люблять цього лікаря

Навіть наші дітки.

До вас на прийом

Ми йдемо здоровими,

Щоб вас привітати з днем

Отоларинголога.

***

Вітаю З Днем отоларинголога. Бажаю чути на свою адресу тільки компліменти і добрі слова, бажаю, щоб ніхто "не наступав на горло", бажаю носом відчувати аромат удачі. Нехай у здорового і досвідченого лікаря і пацієнти будуть здорові, нехай кожен день дарує тобі надію, відраду, благо і любов.

День отоларинголога: картинки українською мовою

День отоларинголога: картинки / Фото: ТСН.ua

День отоларинголога: картинки / Фото: ТСН.ua

День отоларинголога: картинки / Фото: ТСН.ua

День отоларинголога: картинки / Фото: ТСН.ua

День отоларинголога: картинки / Фото: ТСН.ua