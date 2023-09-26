СБУ влаштувала "блекаут" у Курській області – ЗМІ

Внаслідок атаки на Курську область багато росіян залишились без світла.
У Курській області безпілотник Служби безпеки України скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагость.
Про це виданню OBOZREVATEL повідомили джерела в СБУ.
"Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - зазначило джерело в СБУ.
У Міноборони РФ заявили про збиття українського БПЛА літакового типу над територією Курської області, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
Губернатор Курської області Роман Старовойт підтвердив, що в результаті атаки без світла залишилися сім населених пунктів.
"Вранці у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію, знеструмлено 7 населених пунктів. Ніхто із мешканців не постраждав. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить ситуація", - повідомив він.
Нагадаємо, 25 вересня росіяни поскаржилися на "бавовну" у прикордонних Курській та Бєлгородській областях.
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