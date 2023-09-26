СБУ устроила "блэкаут" в Курской области — СМИ

В результате атаки на Курскую область многие россияне остались без света.

В Курской области беспилотник Службы безопасности Украины сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость.

Об этом изданию OBOZREVATEL сообщили источники в СБУ.

"Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", — отметил источник в СБУ.

В Минобороны РФ заявили о сбитии украинского БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, пишут пропагандистские СМИ РФ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в результате атаки без света осталось семь населенных пунктов.

"Утром в селе Снагость Кореновского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию, обесточены 7 населенных пунктов. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады начнут возобновление электроснабжения, как только разрешит ситуация", — сообщил он.

Напомним, 25 сентября россияне пожаловались на "бавовну" в приграничных Курской и Белгородской областях.

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