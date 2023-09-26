У Шойгу показали якобы "живого" командующего ЧФ РФ (видео)

У Путина не подтверждают информацию о гибели командующего Черноморским флотом.

В Министерстве обороны России показали кадры с якобы живым командующим Черноморским флотом Виктором Соколовым, о гибели которого сообщили в Украине.

Видео было опубликовано в телеграмм-канале российской Минобороны.

В частности, на них якобы виден российский командующий флотом Виктор Соколов среди представителей Минобороны России, участвующих в коллегии.

Отмечается, что заседание якобы сегодня. 26 сентября провел министр Сергей Шойгу.

У Шойгу показали якобы живого командующего Черноморским флотом

Удар по штабу ЧФ РФ

Силы специальных операций Украины заявили, что в результате удара по штабу Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров.

В ВСУ говорят, что ликвидация командующего Черноморским флотом РФ Виктором Соколовым будет оказывать значительное негативное влияние на управление российскими войсками.

Смерть командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова при ударе по штабу флота является первой утратой такового уровня во время боевых действий с 1904 года.

В Кремле отреагировали на информацию Украины о ликвидации командующего ЧФ РФ Виктора Соколова во время удара по штабу в Севастополе.

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