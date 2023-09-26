Ликвидация командующего ЧФ РФ Соколова: реакция Кремля

В Кремле заявили, что не получали от Минобороны РФ информацию о гибели Соколова.

В Кремле отреагировали на информацию Украины о ликвидации командующего ЧФ РФ Виктора Соколова во время удара по штабу в Севастополе. У Путина это не подтверждают.

Об этом сказал спикер российского президента-диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, передают пропагандисты.

"Подобной информации от Минобороны не поступало, а это исключительно их прерогатива", – заявил он.

Между тем, российские средства массовой пропаганды распространяют в Сети фотографию из коллегии Минобороны РФ, на которой якобы присутствовал командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Заседание вроде бы проходило во вторник, 26 сентября. Фотографию публикует Минобороны РФ. Однако, когда действительно было сделано фото – неизвестно.

Напомним, 25 сентября прессслужба Сил специальных операций подтвердила гибель командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова после атаки по штабу в Севастополе.

Накануне руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ранения получили российские генералы. Они находятся в тяжелом состоянии.

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