Удар по штабу в Севастополе: погиб командующий ЧФ РФ

После поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них — командующий ЧФ РФ.

В результате удара по штабу Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе погиб его командующий Виктор Соколов и более 30 офицеров.

Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них — командующий ЧФ РФ. Еще 105 окупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", — заявили в ССО.

Кроме того, военные сообщили обновленные данные о потерях россиян в результате уничтожения боевого десантного корабля "Минск": "Учитывая факт, что БДК "Минск" должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта".

Напомним:

22 сентября сообщалось, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар. Сначала раздалось несколько громких звуков, после чего российские оккупанты начали ставить в районе Севастополя дымовую завесу, чтобы избежать повторных атак, но это не помогло спасти здание от поражения.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота повреждено "историческое здание". Также российские пропагандисты уверяли в успешной работе российской ПВО, которая якобы сбила "все пять украинских ракет".

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ранения получили российские генералы. Они находятся в тяжелом состоянии.

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