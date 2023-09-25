Какая будет погода в октябре: синоптики удивили прогнозом

В октябре средняя температура будет выше нормы.
Погода в октябре 2023 года будет теплее нормы. Но это не означает погодную аномалию. Здесь речь идет о среднемесячной погоде. Похолодание, конечно, будет, но постепенное.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.
По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
В общей сложности осенние месяцы будут теплыми и будут отмечаться меньшим количеством осадков.
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