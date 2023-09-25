86-летний миллиардер поделился своими секретами, как разбогатеть

86-летний миллиардер поделился своими секретами успеха, чтобы другие могли попытаться пойти по его стопам, если этого пожелают.

Об этом пишет Daily Mail.

Билл Каммингс из США основал свою компанию с оборотом в миллиард долларов более 50 лет назад, создав огромную империю коммерческой недвижимости в Бостоне. И он до сих пор пожинает плоды этого и написал книгу, чтобы помочь другим понять, как они могут сделать то же самое.

Однако ему не всегда везло так, поскольку начало его жизни было гораздо скромнее, поскольку он жил в "квартире с одной спальней" со своей сестрой и родителями. Но после десятилетий напряженной работы он увидел, как его компания набирает обороты.

Билл во многом приписывает свой успех опыту, который он получил в юношестве, когда он работал на "многих мелких работах", и это дало ему устойчивость, необходимую для того, чтобы стать миллиардером. Билл объяснил, что он и его жена не живут в полной роскоши, и они все еще экономят, где могут, несмотря на его богатство. Он сказал, что его "научили экономить", и до сих пор живет с этим менталитетом.

Билл Каммингс / Фото: dailymail.co.uk

Он сказал, что для того, чтобы добиться успеха, не следует уклоняться от тяжелой работы, поскольку в своей книге "Начни с малого и достигни великого" он пишет: "Нет ничего важнее упорной работы, желания, настойчивости и целеустремленности". И он также считает, что вы не можете обнаружить эти качества, работая дома, заявляя, что время в офисе важно.

Каммингс также поделился, что решение проблем жизненно важно для того, чтобы быть лидером, поскольку нужно уметь решать проблемы, когда они неизбежно возникают. И также нужно проявлять инициативу. Он сказал: "Одна из важнейших вещей, которые следует помнить об удаче, — это то, что мы должны научить себя и наших коллег распознавать ее, когда она приходит".

Билл специально ищет командных игроков, когда нанимает людей для работы с ним, поскольку он хочет, чтобы люди "хорошо работали с другими", а не относились к рабочему месту как одинокий волк.

Напомним, мужчина выиграл 50 долларов в лотерею и купил еще один билет. Стало известно, на какую сумасшедшую сумму он разбогател.

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