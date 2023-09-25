Удар по штабу в Севастополі: загинув командувач ЧФ РФ

Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцерів, серед них – командувач ЧФ РФ.

Внаслідок удару по штабу Чорноморського Флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі загинув його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.

"Після ураження штабу ЧФ РФ загинуло 34 офіцерів, серед них – командувач ЧФ РФ. Ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню", – заявили в ССО.

Крім того, військові повідомили оновлені дані про втрати росіян внаслідок знищення бойового десантного корабля "Мінськ": "Враховуючи факт, що БДК "Мінськ» мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати становили 62 окупантів".

Нагадаємо:

22 вересня повідомлялося, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару. Спочатку пролунало кілька гучних звуків, після чого російські окупанти почали ставити в районі Севастополя димову завісу, щоб уникнути повторних атак, але це не допомогло врятувати будівлю від ураження.

В Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту пошкоджено "історичну будівлю". Також російські пропагандисти запевняли в успішній роботі російської ППО, яка начебто збила "всі п'ять українських ракет".

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі поранень зазнали російські генерали. Вони перебувають у тяжкому стані.

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