Серед поранених у Севастополі є генерали ЗС РФ — Буданов

Унаслідок атаки по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі поранення дістали російські генерали. Вони перебувають у важкому стані.

Про це заявив очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки".

З його слів, внаслідок атаки загинули 9 осіб, а 16 дістали поранення.

"Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник Романчук, у дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант Цеков перебуває непритомним", — сказав Буданов.

За його словами, кількість постраждалих військовослужбовців ворожої армії нижчого рангу встановлюється. Ці військові не входять до озвученого раніше переліку.

Журналісти зазначили, що Олександр Романчук є командувачем угруповання російських сил на Запорізькому напрямку. А генерал-лейтенант Олег Цеков обіймає посаду командира 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Повідомляється, що Буданов не підтвердив повідомлення про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. У ГУР поки немає інформації про його стан.

За словами Буданова, українська розвідка збирає дані з усіх можливих джерел, включно з агентами на окупованих територіях. Глава ГУР не розповів, якою саме зброєю було завдано удару по Севастополю.

Нагадаємо:

22 вересня повідомлялося, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару. Спочатку пролунало кілька гучних звуків, після чого російські окупанти почали ставити в районі Севастополя димову завісу, щоб уникнути повторних атак, але це не допомогло врятувати будівлю від ураження.

У Міноборони РФ заявили, що внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту пошкоджено "історичну будівлю". Також російські пропагандисти запевняли в успішній роботі російської ППО, яка начебто збила "усі п'ять українських ракет".

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