Росіяни вночі атакували Одещину ракетами "Онікс": є влучання

Вночі проти суботи, 23 вересня, російські окупанти атакували Одеську область ракетами "Онікс". Сталося два влучання.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Ніч минула, на жаль, не спокійно, досить тривожно. Ворог продовжує тероризувати південний напрямок. Зокрема, Одещина зазнала ракетного удару – ворог знову застосовував "Онікси", - розповіла представниця ЗСУ.

За словами Гуменюк, йдеться про надзвукові ракети, які росіяни випускають з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з тимчасово анексованого Криму.

Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одеської області. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

"З усім тим ворог дуже активно взявся атакувати з повітря – і це стала практика для них, коли вони не мають успіху на полі бою, а потерпають досить серйозно в тому числі й іміджево у своїх планах, розподілах і глибокому тилу. Вони намагаються тероризувати мирне населення прифронтових територій", – пояснила Гуменюк.

Як повідомлялося, в Одеській області тривога тривала від 00:41 до 00:54. ПС повідомляли про групу ракет, що рухається у напрямку Одещини. Крім того, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи.

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