Россияне ночью атаковали Одесщину ракетами "Оникс": есть попадание

В ночь на субботу, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами "Оникс". Случилось два попадания.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Ночь прошла, к сожалению, не спокойно, достаточно тревожно. Враг продолжает терроризировать южное направление. В частности, Одесщина получила ракетный удар — враг снова применял "Ониксы", — рассказала представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, речь идет о сверхзвуковых ракетах, которые россияне выпускают из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно аннексированного Крыма.

Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области. Критических разрушений и пострадавших нет.

"Со всем тем враг очень активно взялся атаковать с воздуха – и это стала практика для них, когда они не имеют успеха на поле боя, а страдают достаточно серьезно в том числе и имиджево в своих планах, распределениях и глубоком тылу. Они пытаются терроризировать мирное население прифронтовых территорий", – объяснила Гуменюк.

Как сообщалось, в Одесской области тревога продолжалась с 00:41 до 00:54. ПС сообщали о группе движущихся ракет в направлении Одесщины. Кроме того, в Днепре и Запорожье прогремели взрывы.

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