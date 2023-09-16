Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ у Севастополі: деталі операції

Сили оборони України завдали ракетного удару по Севастопольському морському заводу, відправивши курсом крейсера "Москва" ще один російський корабель та вперше - підводний човен. Знищення корабля та підводного човна ЧФ РФ стало можливим завдяки ССО.

Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Як здійснювалася ця операція - деталі

"ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі. З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО. На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль", - йдеться у повідомленні.

Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього наші бійці провели успішну ексфільтрацію.

Що відомо про атаку в Севастополі

13 вересня було завдано ударів по російських військових об'єктах в тимчасово окупованому Севастополі. Цілями атаки стали великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

У Міністерстві оборони РФ заявили, що ЗСУ нібито атакували об'єкти в Севастополі одразу 10 крилатими ракетами. "Губернатор" Михайло Развожаєв заявив, що сталася пожежа на Севастопольському морському заводі. Також стверджувалося, що була атака надводних морських безпілотників, але її відбито. Із 10 крилатих ракет перехопили 7.

Проєкт 775. Що відомо про БДК "Мінськ"Великий десантний корабель

"Мінськ" проєкту 775 (за кодифікацією НАТО Ropucha) — це один із кораблів, побудованих у Гданську на верфі Sticznia Polnocna. Загалом за проєктом 775 було побудовано 28 кораблів. Основне призначення ВДК — висадка десанту на узбережжі або ж перевезення вантажів.

"Мінськ" запровадили в дію Балтійського флоту РФ 2000 року.

Один корабель проєкту 775 може перевезти:

10 танків і 340 осіб

12 одиниць бронетехніки та 340 осіб

3 танки, 3 САУ "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 вантажівки та 313 осіб

вантаж масою до 480 тонн

Зокрема, корабель має радіоелектронні засоби з дальністю дії до 64 км. Управління артилерійським озброєнням здійснюється системою "Вимпел". Як озброєння корабель має дві пускові "Град-М", дві спарені автоматичні установки АК-725 калібру 57-мм або ж АК-176 і АК-630М.

Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пошкоджене в Севастополі російське судно "Мінськ" більше не зможе повноцінно виконувати свої функції. Росіяни не здатні відновити цей корабель і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону"

OSINT-дослідник H. I. Sutton після аналізу встановив, що в Чорному морі у РФ є 5 підводних човнів. Чотири з них — проєкту 636.3, а ще один — проєкту 877. Усі підводні човни проєкту 636.3 у РФ модернізували для можливості пуску ракети "Калібр". Різниця між 636.3 і 877 полягає ще й у тому, що в системі управління вогнем перейшли на цифрові прилади. Найімовірнішим є те, що в Севастополі уражена саме субмарина проєкту 636, яка здатна запускати крилаті ракети "Калібр".

Схематичне зображення підводного човна проєкту 636.3

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