Игнат рассказал о наличии у РФ ракет "Оникс", которые невозможно сбить

Дальность полета "Оникса" над водой на низкой высоте – 300 км.
Можно предполагать, что у агрессорки России есть не много сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которыми она атакует юг Украины.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Впрочем, подчеркнул он, точной информации о количестве таких ракет у врага нет. По словам Игната, россияне то вооружение, которое имеют, сразу применяют.
"У него партия БПЛА пришла и они их сразу используют против Украины, чтобы держать нас постоянно в напряжении. Так же, если бы "Ониксов" у них было в достаточном количестве, то они бы их использовали чаще. Предполагать можно, что "Ониксов" не так много, но никаких прогнозов и цифр нет. Здесь больше расскажет разведка относительно именно этого типа вооружения", — говорит Игнат.
Он напомнил, что дальность полета ракеты Оникс над водой на низкой высоте — 300 км, а на высоте более 10 километров может увеличиться вдвое — до 600 км. Учитывая, что их применяют из береговых комплексов, таких как "Бастион", ракеты "Оникс" применяют для впечатления прибрежной зоны Николаевской и Одесской областей.
Как сообщалось, ночью 25 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Одессу. Они ударили по городу сразу тремя видами оружия: ракетами "Калибр", "Оникс", а также ударными БПЛА Shahed.
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