Путина на предстоящий саммит не пригласили из-за санкций.
В Кремле будут добиваться от Вашингтона решения об участии главы РФ Владимира Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Об этом сообщают пропагандистские издания со ссылкой на российский МИД.
Отмечается, что в США решили не приглашать Путина на предстоящий саммит из-за санкций.
"США сообщили нам двусторонними каналами, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров из-за того, что в отношении них действуют санкционные ограничения", — сказал старший должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
В то же время, Москва планирует склонить Вашингтон изменить решение.
"Я, как старшее должностное лицо Российской Федерации, активно с ними взаимодействие и в очередной раз направил запрос с призывом прислать приглашение российскому лидеру", — отметил Бердыев.
Напомним, что в 2024 году российский диктатор Владимир Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году.
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