Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ — ISW

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
889
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ — ISW

Российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу

Путин дал Шойгу срок до начала октября.

Российский президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.

Об этом говорится в новом отчете Инстита изучения войны (ISW).

"Инсайдерский источник в Кремле утверждал, что Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу месячный срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на передовой, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу", — говорится в сообщении.

Это может указывать на то, что российское военное командование, возможно, "отдает приказы о постоянных контратаках в надежде заставить украинское контрнаступление достичь кульминации даже высокой ценой для российского военного потенциала".

Аналитики предполагают, что Шойгу убеждал Путина отстранить Михаила Теплинского от командования воздушно-десантных войск. Это станет возможным, если Шойгу сможет достичь целей главы Кремля во время контрнаступления.

Как ранее сообщали в ISW, ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге, если смогут выполнить несколько условий. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   Путин ищет ПАУЗУ! Россия делает Украине проблемы из-за стран-партнеров!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
889
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация