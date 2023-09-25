Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ — ISW

Путин дал Шойгу срок до начала октября.
Российский президент-диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу остановить контрнаступление ВСУ и вернуть инициативу на фронте российским войскам.
Об этом говорится в новом отчете Инстита изучения войны (ISW).
"Инсайдерский источник в Кремле утверждал, что Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу месячный срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на передовой, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу", — говорится в сообщении.
Это может указывать на то, что российское военное командование, возможно, "отдает приказы о постоянных контратаках в надежде заставить украинское контрнаступление достичь кульминации даже высокой ценой для российского военного потенциала".
Аналитики предполагают, что Шойгу убеждал Путина отстранить Михаила Теплинского от командования воздушно-десантных войск. Это станет возможным, если Шойгу сможет достичь целей главы Кремля во время контрнаступления.
Как ранее сообщали в ISW, ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге, если смогут выполнить несколько условий. Больше об этом читайте ЗДЕСЬ.
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