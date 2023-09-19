Деокупация Горловки: эксперт о приоритетных задачах ВСУ в районе Бахмута

Сейчас особенно важно отрезать противника от логистики. Перерезание линии Андреевка – Курдюмовка – Клищиевка – приоритетная задача украинских защитников в районе Бахмута.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный обозреватель Денис Попович.

Если посмотреть карту, то увидим, что от Бахмута, именно в районе населенных пунктов Андреевка, Клищиевка проходит дорога на оккупированную Горловку. То есть, мы уже можем очевидно контролировать эту трассу, что сильно ухудшает возможности российской армии по обеспечению тех частей и подразделений, которые у них находятся в Бахмуте”, — говорит эксперт.

“Дальше, очевидно, мы будем продвигаться вперед, перехватывать эту трассу физически и здесь уже фигурирует населённый пункт Курдюмовка. А Курдюмовка это уже о Горловке. Мы сможем, уволив Курдюмовку, контролировать непосредственно Горловку, оккупированную с 2014 года”, — отметил он.

"То есть мы постепенно подходим к деоккупации тех территорий, которые были захвачены противником в начале войны", — отметил Попович.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ идут! Как добраться до Горловки и Токмака | ПОПОВИЧ

Напомним, российские войска в течение 18 сентября атаковали позиции украинских бойцов, пытаясь вернуть свои утраченные позиции в районе Андреевки, Роботиного и Клещиевки.

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