Деокупація Горлівки: експерт про пріоритетні завдання ЗСУ в районі Бахмута

Зараз особливо важливо відрізати противника від логістики. Перерізання лінії Андріївка — Курдюмівка — Кліщіївка — пріоритетне завдання українських захисників у районі Бахмута.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив військовий оглядач Денис Попович.

“Якщо подивитися карту, то побачимо, що від Бахмута, саме у районі населених пунктів Андріївка, Кліщіївка проходить дорога на окуповану Горлівку. Тобто ми вже можемо очевидно контролювати цю трасу, що сильно погіршує можливості російської армії із забезпечення тих частин і підрозділів, які у них знаходяться в Бахмуті”, — говорить експерт.

“Далі, очевидно, ми будемо просуватися вперед, перехоплювати цю трасу фізично і тут вже фігурує населений пункт Курдюмівка. А Курдюмівка це вже про Горлівку. Ми зможемо, звільнивши Курдюмівку, контролювати безпосередньо Горлівку, яка окупована з 2014 року”, — зазначив він.

“Тобто ми поступово підходимо до деокупації тих територій, які були захоплені противником на початку війни”, — зауважив Попович.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВСУ идут! Как добраться до Горловки и Токмака | ПОПОВИЧ

Нагадаємо, російські війська протягом 18 вересня атакували позиції українських бійців, намагаючись повернути свої втрачені позиції в районі Андріївки, Роботиного та Кліщіївки.

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