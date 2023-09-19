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Королева Ігор Invictus: розглядаємо всі образи Меган Маркл

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
277
Час на прочитання
2 хв
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Королева Ігор Invictus: розглядаємо всі образи Меган Маркл

Образи Меган Маркл на Invictus Games

Герцогиня Сассекська добре підготувалася до Invictus Games.

Сьогодні розбираємо всі її виходи під час "Ігор нескорених", які цього року відбулися у німецькому Дюсельдорфі. Варто зазначити, що Меган майже в кожному образі мала чудовий вигляд, випромінювала впевненість, а шанувальники назвали її "королевою" цього заходу. У хорошому значенні цього слова, звичайно.

У перший день Меган з'явилася на публіці у чорній плісованій сукні-сорочці довжини міді від Bananarepublic, яку доповнила шкіряним плетеним ременем Bottega Veneta на талії та чорними туфлями із замші від Aquazzura.

Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / © Getty Images
Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Потім вона мала ще кілька виходів у чорному. Очевидно, цей колір герцогиня полюбляє, і ми зібрали для вас цілу добірку її фото в чорних луках.

Потім Меган з'явилася в чорному топі, молочному жакеті з контрастним окантуванням від J.Crew Giselle і коротких шортах з високою талією від Staud Luisa з поясом від Givenchy і була взута в бежево-чорні балетки з відкритою п'ятою Chanel. У герцогині стрункі ноги, які вона із задоволенням завжди демонструє.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Також ми бачи герцогиню в кашеміровому топі без рукавів та з круглою горловиною від J.Crew, укорочених джинсах-скіні від Frame Denim та туфлях від Aquazzura на шпильках.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Потім Меган вийшла в м'ятих штанях і шовковій блузі від L'AGENCE. До образу вона підібрала того дня коричневі туфлі від Manolo Blahnik та пояс Gabriela Hearst.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Образ у білому ми також побачили на Megan у ці дні Ігор. На ній був білий в'язаний топ від Ralph Lauren та укорочені білі джинси з розрізами Le Skinny De Jeanne, які герцогиня доповнила чорними балетками з ремінцем навколо щиколотки від Aquazzura.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

У комбінезоні Zara та дорогих мюлях Saint Laurent Меган Маркл теж сяяла.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Ще Меган продемонструвала лук у джинсовій сукні від її улюбленого бренду Carolina Herrera, яку вона носила з підгорнутими рукавами. Вбрання вона поєднала з чорними туфлями-човниками від Dior.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також ми бачили Меган у шовкових штанях пісочного кольору від Cuyana, поєднуючи їх із білим топом і пальтом до тону теж від Cuyana. Аутфіт у теплих осінніх відтінках герцогиня завершила туфлями-човниками на високих підборах від своєї улюбленої марки Aquazzura.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Getty Images
Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images
Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

На церемонії закриття Ігор герцогиня з'явилася у бірюзовій сукні міді без бретельок із квітковим візерунком та квітковою перфорацією на подолі від бренду Cult Gaia, вартість якої – 38 тисяч гривень.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images
Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у день народження принца Гаррі ми згадували, хто міг стати герцогинею Сассекською та з ким зустрічався принц до Меган Маркл.

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Дата публікації
Перегляди
277
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