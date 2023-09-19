Королева Ігор Invictus: розглядаємо всі образи Меган Маркл

Сьогодні розбираємо всі її виходи під час "Ігор нескорених", які цього року відбулися у німецькому Дюсельдорфі. Варто зазначити, що Меган майже в кожному образі мала чудовий вигляд, випромінювала впевненість, а шанувальники назвали її "королевою" цього заходу. У хорошому значенні цього слова, звичайно.

У перший день Меган з'явилася на публіці у чорній плісованій сукні-сорочці довжини міді від Bananarepublic, яку доповнила шкіряним плетеним ременем Bottega Veneta на талії та чорними туфлями із замші від Aquazzura.

Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Потім вона мала ще кілька виходів у чорному. Очевидно, цей колір герцогиня полюбляє, і ми зібрали для вас цілу добірку її фото в чорних луках.

Потім Меган з'явилася в чорному топі, молочному жакеті з контрастним окантуванням від J.Crew Giselle і коротких шортах з високою талією від Staud Luisa з поясом від Givenchy і була взута в бежево-чорні балетки з відкритою п'ятою Chanel. У герцогині стрункі ноги, які вона із задоволенням завжди демонструє.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Також ми бачи герцогиню в кашеміровому топі без рукавів та з круглою горловиною від J.Crew, укорочених джинсах-скіні від Frame Denim та туфлях від Aquazzura на шпильках.

Принц Гаррі та Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Потім Меган вийшла в м'ятих штанях і шовковій блузі від L'AGENCE. До образу вона підібрала того дня коричневі туфлі від Manolo Blahnik та пояс Gabriela Hearst.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Образ у білому ми також побачили на Megan у ці дні Ігор. На ній був білий в'язаний топ від Ralph Lauren та укорочені білі джинси з розрізами Le Skinny De Jeanne, які герцогиня доповнила чорними балетками з ремінцем навколо щиколотки від Aquazzura.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

У комбінезоні Zara та дорогих мюлях Saint Laurent Меган Маркл теж сяяла.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Ще Меган продемонструвала лук у джинсовій сукні від її улюбленого бренду Carolina Herrera, яку вона носила з підгорнутими рукавами. Вбрання вона поєднала з чорними туфлями-човниками від Dior.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Також ми бачили Меган у шовкових штанях пісочного кольору від Cuyana, поєднуючи їх із білим топом і пальтом до тону теж від Cuyana. Аутфіт у теплих осінніх відтінках герцогиня завершила туфлями-човниками на високих підборах від своєї улюбленої марки Aquazzura.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

На церемонії закриття Ігор герцогиня з'явилася у бірюзовій сукні міді без бретельок із квітковим візерунком та квітковою перфорацією на подолі від бренду Cult Gaia, вартість якої – 38 тисяч гривень.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно у день народження принца Гаррі ми згадували, хто міг стати герцогинею Сассекською та з ким зустрічався принц до Меган Маркл.

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